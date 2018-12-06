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      Голова МЗС Канади російською мовою висловила претензії Лаврову щодо агресії на Азові

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      Фріланд російською мовою звернулась до Лаврова
      Фріланд російською мовою звернулась до Лаврова / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 6 грудня, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд розкритикувала дії Росії в районі Азовського моря. При цьому вона звернулась голови МЗС РФ Сергія Лаврова російською мовою.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      "Сергію Вікторовичу, я повинна Вам прямо сказати", – сказала Фріланд російською на засіданні Ради глав МЗС країн ОБСЄ в Мілані, після чого перейшла на англійську мову.

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      Канадський міністр наголосила, що "Канада рішуче засуджує дії Росії, що порушують судноплавство в Азовському морі і в Керченській протоці".

      За словами Фріланд, особливе обурення в Оттави викликає затримання російською стороною в кінці листопада українських кораблів і моряків.

      Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових, коли 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі, і здійснювали це планово та відповідно до міжнародних норм.

      У Росії ж заявили, що нібито українські військові кораблі неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили прямування до Керченської протоки.

      Українські кораблі продовжили пливти до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого зазнали поранень 6 українських військових моряків. Росія також захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Сергій Лавров Христя Фріланд Канада мовне питання
      Джерело: 24 Канал
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