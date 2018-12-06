Курт Волкер прокоментував воєнний стан в Україні

Росія намагається вплинути на вибори в Україні та політику влади.

Про це заявив представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер в інтерв’ю "Голосу Америки".

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На його думку, Росія намагається вплинути на політику Києва, а також представити уряд України в невигідному світлі.

Я думаю, що Росія намагається вплинути на українські вибори, так само як вони намагалися вплинути на вибори в Німеччині, Франції. Чого вони не розуміють, так це те, що українці змінилися, у них сильніше відчуття національного духу та ідентичності,

– заявив він.

Курт зазначив, важливо, щоб Україна була сильною та стійкою демократією, яка не потребуватиме воєнного стану як довготермінового рішення.

Я думаю, що існують конкретні причини, чому український уряд вирішив запровадити воєнний стан в обмеженому форматі – на 30 днів і лише у декількох регіонах країни, щоб це не зачіпало президентські вибори, але дозволило мобілізацію призовників, рух військових сил,

– сказав політик.

ВІн наголосив, що з санкціями "треба бути обережними та дотримуватися духу чинних". Вони не можуть бути каральними щодо звичайних російських і українських громадян.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.