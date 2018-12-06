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      Курт Волкер прокомментировал военное положение в Украине

      139 Читати новину українською
      Курт Волкер
      Курт Волкер / Администрация Президента Украины

      Россия пытается повлиять на выборы в Украине и политику власти.

      Об этом заявил представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

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      По его мнению, Россия пытается повлиять на политику Киева, а также представить правительство в невыгодном свете.

      Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, у них сильнее чувство национального духа и идентичности,
      – заявил он.

      Курт отметил, важно, чтобы Украина была сильной и устойчивой демократией, которая не потребует военного положения в качестве долгосрочного решения.

      Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате – на 30 дней и лишь в нескольких регионах страны, чтобы это не задевало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, движение военных сил,
      – сказал политик.

      Он подчеркнул, что с санкциями "нужно быть осторожными и следовать духу существующих". Они не могут быть карательными по отношению к обычным российским и украинским гражданам.

      Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Украина – Россия Военное положение в Украине Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
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