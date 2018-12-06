Волкер пригрозив Росії тиском, якщо та не поверне українських моряків до Різдва

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року.

Про це Волкер сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

Він зазначив, що США розглядають посилення тиску на Росію у зв'язку із затриманням українських моряків, але висловив сподівання, що РФ негайно поверне усіх затриманих до зимових свят.

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Вони мають звільнити моряків. Зробити це, як жест доброї волі перед Різдвом, перед Новим роком, повернути моряків додому, повернути судна... Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони (росіяни) мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх (моряків),

– сказав спецпред Держдепу.

Волкер нагадав, що деякі європейські союзники США говорили ймовірність ведення нових санкцій проти Росії чи посилення існуючих: "Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо".

"Росія має відновити діалог з Україною на базі Договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Території обох країн входять до Азовського моря. Обидві країни мають право та потребу використовувати море для руху транспорту. І Росія має до цього повернутися", – наголосив спецпред Держдепу.

Нагадаємо, Курт Волкер також заявив, що у зв'язку з нападом Росії на українські кораблі в Керченській протоці російські банки можуть бути відключеними від SWIFT – міжнародної системи передачі фінансової інформації.

Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.