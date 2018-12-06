17:20
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Волкер пригрозив Росії тиском, якщо та не поверне українських моряків до Різдва

      2218 Читать новость на русском
      Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути українських моряків до Різдва
      Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути українських моряків до Різдва / News.bigmir.net

      Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року.

      Про це Волкер сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

      Він зазначив, що США розглядають посилення тиску на Росію у зв'язку із затриманням українських моряків, але висловив сподівання, що РФ негайно поверне усіх затриманих до зимових свят.

      Читайте також: Агресія РФ на Азові: свіжі новини про стан і умови утримання поранених українських воїнів

      Вони мають звільнити моряків. Зробити це, як жест доброї волі перед Різдвом, перед Новим роком, повернути моряків додому, повернути судна... Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони (росіяни) мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх (моряків),
      – сказав спецпред Держдепу.

      Волкер нагадав, що деякі європейські союзники США говорили ймовірність ведення нових санкцій проти Росії чи посилення існуючих: "Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо".

      "Росія має відновити діалог з Україною на базі Договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Території обох країн входять до Азовського моря. Обидві країни мають право та потребу використовувати море для руху транспорту. І Росія має до цього повернутися", – наголосив спецпред Держдепу.

      Нагадаємо, Курт Волкер також заявив, що у зв'язку з нападом Росії на українські кораблі в Керченській протоці російські банки можуть бути відключеними від SWIFT – міжнародної системи передачі фінансової інформації.

      Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Курт Волкер Українці в полоні РФ Санкції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      сьогодні , 16:15 Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      Анастасія Кримова 3550
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сьогодні , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1748
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1527
      "Скромні" володіння несвятих отців
      сьогодні , 15:00 "Скромні" володіння несвятих отців
      Дмитро Снєгирьов 1582
      Фігурант корупційних скандалів Остапюк хоче повернутись в "Укрзалізницю"
      сьогодні , 14:23 Фігурант корупційних скандалів Остапюк хоче повернутись в "Укрзалізницю"
      197
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Загострення на фронті: більше десятка українських бійців зазнали поранень
       6 лютого 2016 , 13:27 1
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Завтра Шулявський міст перекриють на півтора року
       17 серпня , 14:01
      Українська поліція отримала радари для контролю швидкості
       27 вересня , 14:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук