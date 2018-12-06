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      Украина представила в ОБСЕ доказательства агрессии Путина в Керченском проливе

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      Украина представила в ОБСЕ доказательства российской агрессии в Керченском проливе
      Украина представила в ОБСЕ доказательства российской агрессии в Керченском проливе / МИД Украины

      Украинские дипломаты представили для стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе доказательства милитаризации оккупированного Россией Крыма и прямой вооруженной российской агрессии против Украины.

      Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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      Так, в рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ обсудили незаконные действия России в оккупированном Крыму, а также в частях Черного и Азовского морей.

      В обсуждении приняли участие представители МИД США, Канады, Польши, Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Латвии, Румынии, Грузии и Эстонии.

      Широкой аудитории участников и СМИ были представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива, что представляет серьезную угрозу для всего черноморского региона,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве отмечают, что присутствующие выразили полную поддержку Украине, а также призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных. Кроме того, представители МИД обсудили возможный ответ на агрессивные действия РФ.

      В МИД Украины отмечают, что презентация имела важное значение в контексте рассмотрения в декабре этого года Генеральной ассамблеей ООН проекта украинской резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь и частей Черного и Азовского морей".

      К слову, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе. По его словам, отныне консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы следить за их состоянием.

      АГРЕССИЯ РОССИИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ: КАК РЕАГИРУЕТ МИР

      хроніка подій
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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