Украина представила в ОБСЕ доказательства агрессии Путина в Керченском проливе

Украинские дипломаты представили для стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе доказательства милитаризации оккупированного Россией Крыма и прямой вооруженной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Так, в рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ обсудили незаконные действия России в оккупированном Крыму, а также в частях Черного и Азовского морей.

В обсуждении приняли участие представители МИД США, Канады, Польши, Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Латвии, Румынии, Грузии и Эстонии.

Широкой аудитории участников и СМИ были представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива, что представляет серьезную угрозу для всего черноморского региона,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что присутствующие выразили полную поддержку Украине, а также призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных. Кроме того, представители МИД обсудили возможный ответ на агрессивные действия РФ.

В МИД Украины отмечают, что презентация имела важное значение в контексте рассмотрения в декабре этого года Генеральной ассамблеей ООН проекта украинской резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь и частей Черного и Азовского морей".

К слову, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе. По его словам, отныне консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы следить за их состоянием.

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