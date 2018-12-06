Россия захватила украинские корабли: Литва подготовила жесткий ответ Кремлю

Литва намерена применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну гражданам Российской Федерации, которые были причастны к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД балтийской республики.

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В ведомстве отметили, что Литва после инцидента на Азовском море "активно консультируется с другими членами международного сообщества насчет соответствующих меры против России".

МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц тех, которые непосредственно участвовали в боевых действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц,

– говорится в сообщении.

Литовские СМИ сообщают, что в список санкций могут быть включены около двадцати человек.

К слову, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть захваченных в Керченском проливе украинских моряков до Рождества или Нового года. В противном случае России грозит давление и новые санкции.

Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.