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      Самолет США внепланово пролетел над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе

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      Самолет США внепланово пролетел над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе
      Самолет США внепланово пролетел над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе / Иллюстративное фото

      США и их союзники в рамках Договора по открытому небу, в связи с инцидентом в Керченском проливе провели внеплановый полет над территорией Украины.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

      "Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами", – отметили в Минобороны США.

      Читайте также: США отправят военный корабль в Черное море, – CNN

      Беспричинная атака России на украинские корабли в Черном море у Керченского пролива – это опасная эскалация при (сохранении Россией) модели все более провокационного и угрожающего поведения,
      – отметили в Пентагоне.

      Там добавили, что США хотят лучших отношений с Россией, но пока это невозможно из-за "незаконных и дестабилизирующих" действий РФ в Украине и в других местах.

      Ранее мониторинговые данные западных авиационных ресурсов показали, что разведывательный самолет Военно-воздушных сил США OS-135B 6 декабря провел полет у северных границ оккупированного Крыма, осуществляя этот полет над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины.

      До этого случая полеты разведывательных самолетов США в этом районе не фиксировались.

      В то же время у побережья Крыма на Черном море было зафиксировано многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Американский морской разведчик вылетел с авиабазы ​​Суда-Бей на греческом острове Крит и несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья полуострова.

      К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть захваченных в Керченском проливе украинских моряков к Рождеству или Новому году. В остальном же случае России грозит давление и новые санкции.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости США Новости Крыма авиация Пентагон
      Источник: 24 Канал
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