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      Літак США позапланово пролетів над Україною через інцидент у Керченській протоці

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      Літак США позапланово прилетів над Україною через інцидент у Керченській протоці
      Літак США позапланово прилетів над Україною через інцидент у Керченській протоці / Ілюстративне фото

      США і їх союзники в межах Договору з відкритого неба, у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці провели позаплановий політ над територією України.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-реліз Пентагону.

      "Вибір часу цього польоту спрямований на те, щоб підтвердити зобов'язання США перед Україною та іншими країнами-партнерами", – наголосили в Міноборони США.

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      Безпричинна атака Росії на українські кораблі в Чорному морі біля Керченської протоки – це небезпечна ескалація при (збереженні Росією) моделі дедалі провокативнішої і загрозливішої поведінки,
      – наголосили в Пентагоні.

      Там додали, що США хочуть кращих відносин з Росією, але поки що це неможливо через "незаконні і дестабілізуючі" дії РФ в Україні та в інших місцях.

      Раніше моніторингові дані західних авіаційних ресурсів показали, що розвідувальний літак Військово-повітряних сил США OS-135B 6 грудня провів політ біля північних кордонів окупованого Криму, здійснюючи цей політ над озером Сиваш у повітряному просторі України.

      До цього випадку польоти розвідувальних літаків США в цьому районі не фіксувалися.

      Водночас поблизу узбережжя Криму на Чорному морі було зафіксовано багатогодинний політ літака радіоелектронної розвідки великого радіусу дії ВМС США EP-3E Aries II. Американський морський розвідник вилетів з авіабази Суда-Бей на грецькому острові Крит та кілька годин курсував біля південно-західного і південного узбережжя півострова.

      До слова, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених у Керченській протоці українських моряків до Різдва або Нового року. В іншому ж разі Росії загрожує тиск та нові санкції.

      Що відомо про події в Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини США авіація Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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