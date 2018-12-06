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      Крейсер США будет держать под потенциальным ударом все, что Россия имеет в Черном море, –эксперт

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      США направят в Черное море крейсер
      США направят в Черное море крейсер / Фото из открытых источников

      Один корабль США в Черном море – хорошо, но он принципиально ситуацию не изменит. Нужен отряд кораблей, чтобы сдерживать агрессию России.

      Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт Игорь Лосев.

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      Нужен отряд кораблей США или НАТО, который бы базировался возле украинских портов Очаков, Николаев, Одесса. Постоянно было бы дежурство у берегов Крыма и Северного Кавказа. Тогда это будет производить серьезное впечатление на Россию,
      – отмечает Лосев.

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      Кроме того, отмечает эксперт, США и Украине надо подумать о денонсации Конвенции Монтре (Ограничение для входа военных кораблей в Черное море нечерноморских государств. Лишь мелкие надводные корабли со сроком пребывания не больше 21 суток – "24"). Эта конвенция, замечает Лосев, работает в интересах России, которая является бесспорным гегемоном в Черном море. А США, Великобритания, другие большие страны не могут больше месяца находиться в Черном море. Это противоречит интересам Украины, Румынии, Болгарии, до определенной степени – Турции и Грузии.

      Денонсация Конвенции Монтре ограничит агрессию России. И если в Черное море зайдут корабли США и НАТО, то Россия не посмеет наглеть. Один лишь крейсер ВМС США способен держать под потенциальным ударом все, что Россия имеет в Черном море,
      – отмечает Игорь Лосев.

      Что касается ситуации в Азовском море, то, говорит эксперт, Россия смотрит: если мы демонстрируем слабость, то Москва идет дальше.

      "При определенных обстоятельствах Россия может попытаться провести десантную операцию в Азове – высадку на нашем побережье. И надо следить за ее действиями. Россию спровоцировать на нападение могут выборы в Украине. У нас будет хаос – все против всех. Страна будет политически дезинтегрирована, и Россия может нанести удар. Потому что Кремль ждет, когда Украина будет в самом слабом состоянии", – отметил Лосев.

      Напомним, по сообщению CNN, США начали подготовку к отправке военного корабля для поддержки Украины в Керченском проливе. Отмечается, что американские военнослужащие попросили Государственный департамент США уведомить Турцию о появление военного корабля в Черном море. США обязаны предупредить об этом Турцию не менее чем за 15 дней согласно конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Они соединяют Средиземное море с Черным.

      Как известно, США резко осудили агрессию России в Керченском проливе. Глава Пентагона Джим Маттис считает захват украинских кораблей "пренебрежением к международному праву". Соединенные Штаты Америки планируют затронуть тему ситуации в Керченском проливе на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      АГРЕССИЯ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      •  
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости политики Новости США
      Источник: 24 канал
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