Французские власти выдвинули ряд обвинений российскому бизнесмену, в частности – из-за работы телеграма. Что известно о Павле Дурове, почему он сбежал из России, что он говорил об Украине и в чем его обвиняют – рассказывает 24 Канал.

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Основные факты о детстве и образовании Дурова

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в интеллигентной семье в Санкт-Петербурге. Отец Валерий был доктором филологических наук, а мать – преподавательницей в университете. Дуров первый год учился в итальянском городе Турин, ведь там работал его отец.

Через год семья Дуровых вернулась в Россию, а Павел – начал учиться в ленинградских школах. Мальчик недолго учился в обычной школе, и вскоре оказался в экспериментальном учебном заведении "Академической гимназии", которая специализируется на физико-математических, географических и химико-биологических науках. Павел был эрудированным ребенком, хорошо учился, с раннего возраста владел 4 иностранными языками и в 11 лет начал интересоваться программированием.

В 2002 году Павел поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Английская филология и перевод". В Университете он также был одним из лучших студентов, а свои достижения был награжден стипендией Правительства Российской Федерации, а впоследствии и президентской стипендией. Более того, он трижды становился лауреатом Потанинской стипендии, а также входил в избранное число студентов с высоким уровнем интеллекта и лидерскими способностями. Он побеждал на олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, организовывал общеуниверситетские мероприятия.

Дуров окончил университет в 2006 году с красным дипломом. Интересно, что он так его и не забрал (такая информация была по состоянию на 2012 год и забрал ли Дуров диплом после – неизвестно).

Как Дуров создал крупнейшую российскую соцсеть ВКонтакте

Во время учебы в университете Павел Дуров начал создавать различные некоммерческие интернет-проекты. Они были нацелены на повышение качества общественной и научной жизни. Так, Дуров имел 2 основных проекта – Spbgu.ru и Durov.com.

Durov.com – это некая электронная библиотека, в которые были собраны различные университетские рефераты. На сайте также было место для обмена идеями и мнениями студентов.

Spbgu.ru – второй проект, который стал форумом петербургского университета, где и учился Дуров. Он часто был инициатором различных дискуссий на форуме, пользовался различными аккаунтами и буквально спорил сам с собой. В 2006 году Дуров понял, что студенческие сайты, имея безумную популярность, были неэффективными в объединении сообщества: студенты скрывали имена под никнеймами, реальные лица – под аватарами. Дурова не устраивал факт того, что студенты могли общаться в сети, и при этом не знать, что учатся в одной группе.

Дуров начал искать другой способ создать эффективный сайт для студентов. В это время приехал из США старый друг Павла, который познакомил его с интернет-проектом для американских студентов – Facebook. Дуров увидел, что пользователи размещали в профилях свои настоящие имена и фотографии, а потому решил попробовать такую технологию в России.

Первоначальное название проекта было "Студент.ру", но Дуров изменил его на "ВКонтакте", поскольку сетью могли пользоваться не только студенты, но и выпускники и преподаватели.

После окончания университета Павел и его брат Николай Дуров основали общество с ограниченной ответственностью "ВКонтакте" и запустили бета-версию одноименной сети. Официально домен vkontakte.ru был зарегистрирован 1 октября 2006 года. Изначально зарегистрироваться в "ВКонтакте" можно было лишь после личного приглашения, однако к концу года регистрацию сделали свободной.

Количество пользователей росло очень быстро. Дурову пришлось совершенствовать программную поддержку сети, изменить серверы, привлечь инвесторов и уже в 2007 году "ВКонтакте" стала третьим по популярности сайте в российском интернете, а в 2008 году сеть насчитывала более 20 миллионов пользователей.

Тогда Дурова обожали миллионы россиян. Бизнесмена и программиста буквально боготворили и называли "российским Цукербергом", однако все изменилось в 2014 году.

Конфликт со спецслужбами и бегство Дурова из России

16 апреля 2014 года Павел Дуров заявил, что ФСБ выдвигала ему требования по работе "ВКонтакте". Так, российская спецслужба требовала, чтобы владелец сети передал личную информацию организаторов групп Евромайдана, на что Дуров ответил отказом.

Тогда же программист продал часть акций компании и заявил, что российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, Дуров отметил, что выдача личных данных украинцам является нарушением закона и преступлением против миллионов пользователей из Украины.

22 апреля 2014 года Павел Дуров сообщил, что уехал за границу и не планирует возвращаться в Россию. По его словам, в России невозможно вести интернет-бизнес, ведь власть требует сотрудничать со спецслужбами и "сливать" всю информацию.

С 2017 года Павел Дуров проживает в Дубае. Кроме российского гражданства, он также имеет паспорта государства Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции.

Создание Telegram и ультиматумы Кремля

Еще во время работы во ВКонтакте Павел Дуров параллельно работал над другим проектом. В одном из интервью он рассказывал, что идея создать мессенджер возникла еще в 2011 году, когда российские спецназовцы пытались ворваться в его квартиру. Когда кремлевские приспешники ушли, Дуров написал сообщение брату и понял, что не имеет безопасного способа для коммуникации.

Тогда Дуров начал работать над сервисом для обмена сообщениями, документами и другими сайтами. Программист несколько лет работал над проектом и 14 августа 2013 года он представил мессенджер Telegram.

Как пояснил Дуров на презентации, это приложение использует несколько протоколов шифрования, поэтому он более защищен от слежки и получения нелегального доступа к данным его пользователей.

Сеть очень быстро становилась популярной и уже через несколько месяцев работы насчитывала более 1 миллиона пользователей.

Из-за сложных алгоритмов и невозможности получить доступ к личным данным у Дурова начался новый конфликт с российскими властями. Так, осенью 2017 года "Роскомнадзор" начал требовать от Дурова ключи шифрования Telegram. Программист в очередной раз отказал российским властям, за что мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Весной 2018 российские власти выдвинули Дурову более жесткий ультиматум – или им передадут ключи шифрования (а значит и доступ к личной переписке пользователей), или телеграм будет запрещен в России. Российские спецслужбы утверждали, мол, террористы договариваются в телеграме о преступлениях, однако Дуров в очередной раз отказался сотрудничать с Кремлем.

Тогда Россия начала блокировать телеграмм, что оказалось сложной задачей. Дуров добавил встроенные механизмы для обхода блокировки, а потому – все попытки российских спецслужб были напрасными.

Дуров о войне в Украине

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Дуров выразил свою позицию. Он отметил, что война является трагической и для него, ведь его родословная по маминой линии – из Украины.

Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. По сей день мы имеем много родственников, которые живут в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram,

– писал Дуров.

Он отметил, что приватность для него является приоритетом, а потому российские спецслужбы не получат личные данные пользователей.

Личная жизнь Дурова

О личной жизни Павла Дурова известно немного. Официально бизнесмен никогда не был женат. Однако недавно в сеть появилась информация, что Дуров якобы является биологическим отцом более 100 детей.

Мне только что сказали, что имею более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один,

– написал Дуров в телеграме.

Он добавил, что 15 лет назад один из его друзей рассказал, что они с женой не могут иметь детей. Тогда он попросил стать Дурова донором спермы.

"Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что мой гражданский долг – сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать другим парам", – добавил он в сети.

Теперь Дуров утверждает, что по состоянию на 2024 год его донорский материал помог более 100 парам из 12 стран мира стать родителями.

Арест и обвинения Дурова во Франции

Поздно вечером 24 августа в СМИ сообщили, что Павла Дурова задержали во Франции, куда он прибыл из Азербайджана на частном самолете с охранником и женщиной.

По данным французских СМИ, причина задержания – обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми, а также мошенничество, кибербуллинг, организованная преступность и содействие терроризму. Кроме того, Дурову могут предъявить отмывание денег и содействие терроризму.

В сети отмечают, что основная претензия властей ЕС к телеграму – зашифрованные сообщения. Французские власти считают, что бездействие руководства мессенджера позволило преступникам бесконтрольно процветать на платформе. Поскольку политика Telegram предусматривает отсутствие взаимодействия с государствами, это сделало невозможным регулирование со стороны правительств и правоохранителей.

Поэтому, Дурову может грозить до 20 лет заключения.

Сейчас в компании Telegram заявили, что имеют план действий на случай ареста Павла Дурова. Пока ожидать, что мессенджер прекратит работу после задержания, не стоит. Главный операционный центр Telegram расположен в Дубае, а серверы, как рассказывал сам Дуров, разбросаны по всему миру. Вероятно, компанией будет руководить его брат.

Что делал Дуров в Азербайджане и почему прилетел во Францию – неизвестно. В сети уже существует множество теорий о том, что программист мост встречаться с Путиным в Азербайджане, однако это лишь догадки. Кроме того, в СМИ утверждают, что Дуров якобы знал о выданном ордере на арест в странах ЕС, но все равно прилетел во Францию.