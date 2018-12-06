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      "Винна лише Росія": у США різко відповіли на заяви Путіна щодо агресії в Керченській протоці

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      Держдеп США різко відповів на заяви Путіна щодо агресії в Керченській протоці
      Держдеп США різко відповів на заяви Путіна щодо агресії в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      Державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

      Про це заявив голова американської делегації на міністерській зустрічі ОБСЄ Весс Мітчел, пише "Європейська правда".

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      Американський дипломат наголошує на тому, що звинувачення Кремля у бік України є абсурдними.

      Росія звинуватила українських моряків у незаконному перетині кордону РФ. Це звинувачення вражає, адже Крим – це Україна. По суті РФ звинувачує українських моряків у перетині українського кордону! 
      – пояснив він.

      Мітчел підкреслив, що претензії "до обох сторін" є некоректними, оскільки Україна не несе відповідальності за ці події.

      "Україна навіть не відкривала вогонь. Це не та ситуація, коли можна звинувачувати дві стороні. Винна одна сторона, і це – Росія", – сказав дипломат.

      У США вважають, що Росія не має права утримувати українських моряків. Держдеп закликає Путіна невідкладно відпустити моряків та віддати захоплені судна Україні.

      Агресія на Азові – це прорахунок Росії, вона лише посилила тиск міжнародної спільноти на себе,
      – додав Мітчел.

      До слова, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених у Керченській протоці українських моряків до Різдва або Нового року. В іншому ж разі Росії загрожує тиск та нові санкції.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини США Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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