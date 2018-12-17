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      В анексованому Криму на горі розгорнули український прапор: відео

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      На горі в окупованому Криму волонтери підняли український прапор
      На горі в окупованому Криму волонтери підняли український прапор / Screenshot

      Аби підтримати українських моряків, яких Росія захопила у Керченській протоці 25 листопада, волонтери видерлись на гору в районі Ласпінського перевалу в окупованому Криму і розгорнули український прапор.

      Про це повідомляє агентство QHA media.

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      "Один з волонтерів групи InformNapalm піднявся на гору на Ласпінському перевалі в Кримських горах, розгорнув прапор України і прочитав патріотичний вірш сучасного севастопольського автора, написаний за мотивами "Заповіту" Тараса Шевченка", – зазначили QHA.

      До слова, відео також поширили у себе на сторінці у Facebook Військово-морські сили Збройних Сил України. 

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. 

      8 захоплених українських моряків назвали себе військополоненими і відмовились давати свідчення російському "слідству". 

      Після подій у Керченській протоці Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.
       

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Волонтери Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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