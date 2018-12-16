8 захоплених українських моряків назвали себе військополоненими, – адвокат

З 11 до 14 грудня українській команді адвокатів вдалось побачити у СІЗО 11 полонених росіянами військових моряків.

Про це у прямому ефірі 24 каналу координатором захисників полонених моряків Миколою Полозовим.

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"Режим "Матросской тишины" набагато легший, ніж режим в Лефортово, а тому є можливість побачити з моряками у СІЗО. Там нашим адвокатам вдалось побачити вісьмох моряків під час проведення слідчих дій, і всі вони заявили, що вважають себе військовополоненими", – розповів Полозовий.

За його словами, за останні два тижні до Нового року в адвокатів буде можливість побачити всіх полонених моряків і дізнатись, що їм необхідно, як вони себе почувають і дізнатись про їхню позицію.

"Щодо стратегії звільнення полонених моряків, то у понеділок, 17 грудня, в Києві буде прес-конференція, яка організовується омбудсменом Людмилою Денісовою, де ми детально розповімо, що плануємо зробити та які кроки застосувати, аби там в РФ захищати наших моряків", – додав адвокат.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.