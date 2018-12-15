Командир судна "Нікополь" назвав себе військовополоненим та відмовився давати свідчення

Адвокат Микола Полозов заявив, що капітан захопленого у полон у Керченській протоці судна "Нікополь" Богдан Небилиця повідомив російським слідчим, що його потрібно вважати військовополоненим.

Про це повідомило видання "Інтерфакс".

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Як і з іншими моряками, з Небилицею були проведені слідчі дії, ознайомили з декількома постановами про призначення експертиз. Також провели його допит, в ході якого він заявив, що є військовополоненим,

– заявив Полозов.

Він зазначив, що за словами адвоката капітана Еміля Курбедінова, Небилиця за час перебування в СІЗО "Лефортово" був чотири рази з невідомих причин переведений в різні камери.

Богдан Небилиця став десятим моряком, який заявив, що вважає себе військовополоненим і відмовився давати свідчення.

Нагадаємо, полонений командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському "слідству" та оголосив, що є військовополоненими.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.