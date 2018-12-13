Полонений командир українського судна "Яни Капу" відмовився давати свідчення слідству РФ

Один із узятих у полон у Керченській протоці українських військових моряків, командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському "слідству" та оголосив, що є військовополоненими.

Про це у Facebook написав адвокат з команди захисту полонених українських моряків Едем Семедляєв.

24 канал повідомляв, що раніше полонений командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України "Бердянськ" Роман Мокряк теж заявив, що не даватиме жолних свідчень слідству Росії до звільнення його екіпажу.

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Семедляєв 12 грудня зустрівся зі своїм підзахисним Мельничуком. За даними адвоката, в середу "пройшли слідчі дії" щодо військового моряка.

У своїх свідченнях він (Олег Мельничук) вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень... Олег у міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам,

– повідомив адвокат.

Він також зазначив, що слідчі ФСБ Росії хочуть закрити рота адвокатам, тому вимагають від захисників підписувати "підписку про нерозголошення даних попереднього слідства".

"На що я відповів, що не можу підписати настільки "серйозний" документ, оскільки мені не ясно, які саме дані я не маю права розголошувати. Слідчий так і не зміг конкретизувати свою вимогу, після чого знайшов двох "студентів-понятих", які погодилися підписати", – додав Семедляєв.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.