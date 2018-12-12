"Мужньо тримаються": з'явилися нові дані про полонених РФ моряків

Українські консули завершили відвідування всіх моряків, яких Росія незаконно захопила в Азовському морі і заарештувала на два місяці.

Про це повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, українські консули відвідали моряків Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Юрія Будзила та Андрія Драча.

За словами консулів, хлопці мужньо тримаються, вірять у повернення додому, та знають, що для цього робляться усі потрібні кроки як Україною, так і міжнародним співтовариством,

– розповіла Денісова.

Вона додала, що консули також зателефонують родичам полонених моряків та розкажуть їм подробиці відвідувань.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова з посиланням на слова українських консулів розповіла, що стан здоров'я українських моряків в полоні РФ є задовільним, у них – осколкові поранення. У жодного із поки відвіданих хлопців немає жодних ампутацій.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.



Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.