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      "Мужньо тримаються": з'явилися нові дані про полонених РФ моряків

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      Українські консули відвідали п'ятьох моряків, яких РФ захопила на Азові
      Українські консули відвідали п'ятьох моряків, яких РФ захопила на Азові / Фото з відкритих джерел

      Українські консули завершили відвідування всіх моряків, яких Росія незаконно захопила в Азовському морі і заарештувала на два місяці.

      Про це повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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      За її словами, українські консули відвідали моряків Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Юрія Будзила та Андрія Драча.

      За словами консулів, хлопці мужньо тримаються, вірять у повернення додому, та знають, що для цього робляться усі потрібні кроки як Україною, так і міжнародним співтовариством,
      – розповіла Денісова.

      Вона додала, що консули також зателефонують родичам полонених моряків та розкажуть їм подробиці відвідувань.

      Нагадаємо, раніше Людмила Денісова з посиланням на слова українських консулів розповіла, що стан здоров'я українських моряків в полоні РФ є задовільним, у них – осколкові поранення. У жодного із поки відвіданих хлопців немає жодних ампутацій.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.

      Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Українці в полоні РФ Новини України заручники Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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