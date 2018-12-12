Українські моряки в полоні РФ: капітан "Бердянська" бере усю відповідальність на себе
Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк заявив російському слідству, що вимагає, аби до нього та членів його екіпажу зверталися як до військовополонених.
Про це на своїй Facebook-сторінці написав адвокат Мокряка Ілля Новіков.
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Він також сказав, що не даватиме російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені,
– наголосив правозахисник.
За його словами, Мокряк вважає, що сам відповідає за те, що відбувалося на борту, а його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності.
Додамо, що 12 грудня частина адвокатів полонених українських моряків навідалася до своїх підзахисних у СІЗО. Так, захисниця моряка Артеменка повідомила про підозрілу жінку, яка навідувалася до СІЗО та представлялася адвокатом.
Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.
Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.
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