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      Українські моряки в полоні РФ: капітан "Бердянська" бере усю відповідальність на себе

      592 Читать новость на русском
      Роман Мокряк
      Роман Мокряк / Фото з відкритих джерел

      Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк заявив російському слідству, що вимагає, аби до нього та членів його екіпажу зверталися як до військовополонених.

      Про це на своїй Facebook-сторінці написав адвокат Мокряка Ілля Новіков.

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      Він також сказав, що не даватиме російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені,
      – наголосив правозахисник.

      За його словами, Мокряк вважає, що сам відповідає за те, що відбувалося на борту, а його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності.

      Додамо, що 12 грудня частина адвокатів полонених українських моряків навідалася до своїх підзахисних у СІЗО. Так, захисниця моряка Артеменка повідомила про підозрілу жінку, яка навідувалася до СІЗО та представлялася адвокатом.

      Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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