Украинские моряки в плену РФ: капитан "Бердянска" взял всю ответственность на себя

Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил российскому следствию, что требует, чтобы к нему и членам его экипажа обращались как к военнопленным.

Об этом на своей Facebook-странице написал адвокат Мокряка Илья Новиков.

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Он также сказал, что не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены,

– отметил правозащитник.

По его словам, Мокряк считает, что сам отвечает за то, что происходило на борту, а его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен к какой-либо ответственности.

Добавим, что 12 декабря часть адвокатов пленных украинских моряков посетила своих подзащитных в СИЗО. Так, защитница моряка Артеменко сообщила о подозрительной женщине, которая приходила в СИЗО и представлялась адвокатом.

Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.