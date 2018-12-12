18:04
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Українські моряки в полоні РФ: хлопці домоглися відключення "Русского радіо" у СІЗО

      642 Читать новость на русском
      Андрій Ейдер та Андрій Артеменко
      Андрій Ейдер та Андрій Артеменко / колаж 24 каналу

      Полонені українські моряки Андрій Ейдер та Андрій Артеменко не втрачають віри у своє швидке звільнення та тримаються бадьоро, незважаючи на отримані під час атаки російських прикордонників на морі травм.

      Про це на своїх Facebook-сторінках повідомляють адвокати українських моряків Марія Куракіна та Олександра Маркова.

      Читайте також: Порошенко назвав війною атаку Росії в Керченській протоці: з'явилась реакція Путіна

      Відвідала військовополоненого моряка 24-річного Андрія Артеменка в "Матроської тиші". Він був поранений при обстріл "Бердянська" разом з Василем Сорокою і Андрієм Ейдером. У нього – осколкові поранення в ліву руку, пальці, по тілу, уламок при вибуху потрапив в очі. Начебто бачить, але зір викликає мої побоювання,
      –зазначила Куракіна.

      За її словами, хлопець тримається бадьоро, не втрачає почуття гумору. Він передає привіт своїм близьким: батькам, нареченій та просить передати, що все нормально, він приймає призначені тюремними лікарями препарати.

      З "дивацтв" у справі – до нього приходила разом зі слідчим якась жінка, що представилася адвокатом, не назвавши своє прізвище. Вона сказала, що прізвище її занадто складне для сприйняття. Я попередила підзахисного, як діяти в подібних ситуаціях. Питання, пов'язані з проходом випадкових осіб до наших підзахисних будуть предметом розгляду в адвокатському співтоваристві,
      – додала правозахисниця.

      Своєю чергою, адвокат Андрія Ейдера, Олександра Маркова, написала, що хлопець домігся відключення у СІЗО "Русского радіо".

      "Андрій приходить в себе, може пересуватися (і йому навіть не потрібні милиці, але кульгає) і виглядає досить бадьоро, не втрачає почуття гумору. І так, "Русское радіо" сьогодні ж йому замінили на "Європу плюс". Після попередніх публікацій в ЗМІ щодо радіо Андрій жартує і сподівається, що не зіпсував "Русскому радіо" рейтинги", – написала вона.

      Нагадаємо, член команди адвокатів полонених росіянами українських військових моряків на Азові Микола Полозов 11 грудня у Москві зустрівся з одним із захоплених моряків Денисом Гриценком. Адвокат розповів, що Гриценко дуже товариський, з приголомшливим почуттям гумору і бадьорим настроєм.

      Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      сьогодні , 18:00 Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      Ірина Вихрущ 26
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сьогодні , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 504
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 860
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сьогодні , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1252
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сьогодні , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1054
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гройсман відверто визнав помилки уряду
       25 жовтня 2016 , 00:27
      Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено, як був наказ, – гімн Сил спецоперацій до дня ССО
       29 липня 2017 , 14:21
      Перекупам перекрили кисень – продати авто стало складніше
       13 вересня , 08:15
      Наставник Вест Хема оцінив серйозність втрати Ярмоленка
       25 жовтня , 18:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук