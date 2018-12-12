Українські моряки в полоні РФ: хлопці домоглися відключення "Русского радіо" у СІЗО

Полонені українські моряки Андрій Ейдер та Андрій Артеменко не втрачають віри у своє швидке звільнення та тримаються бадьоро, незважаючи на отримані під час атаки російських прикордонників на морі травм.

Про це на своїх Facebook-сторінках повідомляють адвокати українських моряків Марія Куракіна та Олександра Маркова.

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Відвідала військовополоненого моряка 24-річного Андрія Артеменка в "Матроської тиші". Він був поранений при обстріл "Бердянська" разом з Василем Сорокою і Андрієм Ейдером. У нього – осколкові поранення в ліву руку, пальці, по тілу, уламок при вибуху потрапив в очі. Начебто бачить, але зір викликає мої побоювання,

–зазначила Куракіна.

За її словами, хлопець тримається бадьоро, не втрачає почуття гумору. Він передає привіт своїм близьким: батькам, нареченій та просить передати, що все нормально, він приймає призначені тюремними лікарями препарати.

З "дивацтв" у справі – до нього приходила разом зі слідчим якась жінка, що представилася адвокатом, не назвавши своє прізвище. Вона сказала, що прізвище її занадто складне для сприйняття. Я попередила підзахисного, як діяти в подібних ситуаціях. Питання, пов'язані з проходом випадкових осіб до наших підзахисних будуть предметом розгляду в адвокатському співтоваристві,

– додала правозахисниця.

Своєю чергою, адвокат Андрія Ейдера, Олександра Маркова, написала, що хлопець домігся відключення у СІЗО "Русского радіо".

"Андрій приходить в себе, може пересуватися (і йому навіть не потрібні милиці, але кульгає) і виглядає досить бадьоро, не втрачає почуття гумору. І так, "Русское радіо" сьогодні ж йому замінили на "Європу плюс". Після попередніх публікацій в ЗМІ щодо радіо Андрій жартує і сподівається, що не зіпсував "Русскому радіо" рейтинги", – написала вона.

Нагадаємо, член команди адвокатів полонених росіянами українських військових моряків на Азові Микола Полозов 11 грудня у Москві зустрівся з одним із захоплених моряків Денисом Гриценком. Адвокат розповів, що Гриценко дуже товариський, з приголомшливим почуттям гумору і бадьорим настроєм.

Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.