"З бадьорим настроєм, злочинцем себе не визнає": адвокат відвідав полоненого українського моряка

Член команди адвокатів полонених росіянами українських військових моряків на Азові Микола Полозов 11 грудня у Москві зустрівся з одним із захоплених моряків Денисом Гриценком. Спілкування проходило у слідчому управлінні ФСБ біля СІЗО "Лефортово".

Про це Полозов написав у своєму Facebook.

24 канал повідомляв, що в Україні сформували команду адвокатів, які захищатимуть 24 українських військових моряків, яких у Керченській протоці незаконно затримали росіяни. Допомогти зголосилися більше 80 захисників, з них відібрали низку адвокатів, серед яких опинився і Полозов.

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Адвокат розповів, що Гриценко дуже товариський, з приголомшливим почуттям гумору і бадьорим настроєм.

Особливо його вразили мої слова про листи, які діти почали писати морякам. Сам ще ніяких листів не отримував. У двомісній камері він сидить з "інтелігентним хлопцем", як Денис висловився. Телевізор і радіо з російськими програмами не дивиться принципово,

– написав Полозов.

Полонений моряк розповів, що отримав передачу від активістів і волонтерів. Українець має харчі та дякує є всім за допомогу.

За словами Гриценка, він жодної секунди не сумнівався, що вся країна бореться за свободу його самого і його товаришів, навіть не дивлячись на тотальну ізоляцію, в якій він опинився. Щодо нього ніхто не застосовує силу або тиск, навпаки ставляться з повагою. Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим. Цієї позиції дотримуватимуться всі моряки,

– повідомив адвокат.

Він анонсував, що цього тижня ще кілька адвокатів побачать інших військовополонених моряків.

Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.