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      В УПЦ МП відповіли на прохання Порошенка допомогти визволити моряків

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      ГлаваУПЦ МП вже звертався до патріарха РПЦ Кирила щодо звільнення моряків
      ГлаваУПЦ МП вже звертався до патріарха РПЦ Кирила щодо звільнення моряків / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій нібито неодноразово звертався до патріарха РПЦ Кирила щодо звільнення українських моряків, яких Росія захопила в Азовському морі.

      Про це заявив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент, передає ТАСС.

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      24 канал повідомляв, що Президент Петро Порошенко звернувся до предстоятеля УПЦ МП Онуфрія з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб звільнити українських моряків, яких Росія захопила біля Керченської протоки та утримує в московському СІЗО.

      У відповідь на це, речник УПЦ МП сказав, що Московський патріархат постійно бере участь у процесі повернення українських військових, які перебувають у Росії та на окупованих нею територіях.

      Блаженніший (митрополит Онуфрій, – 24 канал) не раз звертався з такими проханнями до патріарха Кирила, і церковною лінією відбуваються перемовини, щоб можна було гуманітарним способом повернути всіх громадян України на нашу територію,
      – сказав Климент.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що долю українських моряків, яких захопили у полон росіяни поблизу Керченської протоки, в РФ вирішуватимуть після суду над ними.

      У відповідь на це заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко наголосила, що Україна не визнає і ніколи не буде визнавати російських судилищ над українськими моряками, яких РФ незаконно захопила у полон в Азовському морі. За її словами, українська сторона буде намагатися звільнити моряків і робитиме усе, аби причетні до обстрілу українських кораблів і до цих судилищ понесли жорсткі покарання.

      Що відомо про захоплення моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі УПЦ КП РПЦ Новини Росії Україна – Росія заручники Патріарх Кирил
      Джерело: 24 Канал
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