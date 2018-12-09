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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В УПЦ МП ответили на просьбу Порошенко помочь освободить моряков

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      Глава УПЦ МП уже обращался к патриарху РПЦ Кириллу касаемо освобождения моряков
      Глава УПЦ МП уже обращался к патриарху РПЦ Кириллу касаемо освобождения моряков / Фото из открытых источников

      Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий якобы неоднократно обращался к патриарху РПЦ Кириллу касаемо освобождения украинских моряков, которых Россия захватила в Азовском море.

      Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, передает ТАСС.

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      24 канал сообщал, что Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы освободить украинских моряков, которых Россия захватила возле Керченского пролива и удерживает в московском СИЗО.

      В ответ на это, пресс-секретарь УПЦ МП сказал, что Московский патриархат постоянно участвует в процессе возвращения украинских военных, находящихся в России и на оккупированных ею территориях.

      Блаженнейший (митрополит Онуфрий – 24 канал) не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию,
      – сказал Климент.

      Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что судьбу украинских моряков, захваченных в плен россиянами вблизи Керченского пролива, в РФ будут решать после суда над ними.

      В ответ на это заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Украина не признает и никогда не будет признавать российских судилищ над украинскими моряками, которых РФ незаконно захватила в плен в Азовском море. По ее словам, украинская сторона будет пытаться освободить моряков и делать все, чтобы причастные к обстрелу украинских кораблей и к этим судилищам понесли жесткие наказания.

      Что известно о захвате моряков в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Нескольким из них пришлось срочно делать оперативные вмешательства. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направляюшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика несёт большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Петр Порошенко УПЦ КП РПЦ Патриарх Кирилл заложники
      Источник: 24 Канал
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