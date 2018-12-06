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      Митрополит УПЦ МП обратился с просьбой относительно пленных моряков к "достопочтенному" Путину

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      Митрополит Сарненский и Полесский УПЦ МП Анатолий обратился к Путину: просит хозяина Кремля освободить пленных украинских моряков
      Митрополит Сарненский и Полесский УПЦ МП Анатолий обратился к Путину: просит хозяина Кремля освободить пленных украинских моряков / Соцсети

      Митрополит Сарненский и Полесский Украинской православной церкви Московского патриархата Анатолий обратился к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он, в частности, упомянул войну на Донбассе и отметил, что от нее устали народы России и Украины. Также он попросил хозяина Кремля освободить захваченных в плен российскими пограничниками украинских моряков.

      Обращение митрополита опубликовано на сайте Сарненской епархии УПЦ МП.

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      Ваше Превосходительство, Господин Президент! Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря. Это событие является продолжением военных действий, которые ведутся уже в течение четырех изнурительных лет, от которых устал народ Украины и России. Военные действия в зоне ООС, также, измучили ни в чем невиновных людей, проживающих в восточной части Украины,
      – отметил он.

      По словам митрополита, нет такой семьи "на Украине", которую бы не задела эта война.

      "Очень больно смотреть на слезы маленьких детей, которые не увидят больше своих родителей, и трудно найти слова утешения стареньким родителям, потерявших своих сыновей, многих из которых я лично похоронил", – подчеркнул священнослужитель.

      В то же время представитель УПЦ МП подчеркивает, что не может давать оценку политическим жертвам, но его христианское стремление, как архиерея "Православной Церкви, объединенной одним Христом двух соседних народов и государств", обязывает выразить слова соболезнования пострадавшим морякам и их семьям, и не молчать, когда страдают люди и их близкие.

      "Эта боль обязывает меня обратиться к Вам, Господин Президент, с просьбой об освобождении наших моряков из плена, чтобы они смогли встретить Рождество Христово со своими любящими родными", – добавил митрополит Анатолий.

      Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя обменять на 24 украинских моряка, которых Россия атаковала и взяла в плен вблизи Керченского пролива.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. А 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

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      АГРЕССИЯ КРЕМЛЯ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Украинцы в плену РФ Религия УПЦ МП Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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