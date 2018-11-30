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      Забрали ящик водки: опальный митрополит Павел вспомнил незаконное вторжение в его жилище

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      Наместник Лавры Павел отреагировал на обыски в отношении него со стороны СБУ
      Наместник Лавры Павел отреагировал на обыски в отношении него со стороны СБУ / Пресс-служба УПЦ МП

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) считает, что обыски в отношении него со стороны СБУ не имеют никаких оснований, поскольку он "Украину не предавал". Также Павел вспомнил, как его квартиру ограбили в 2014 году, однако тогда никто из правоохранителей не обратил на это внимания.

      Ранее 24 канал сообщал, что СБУ провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Как отметили в спецслужбе, следственные действия проходили в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.

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      Впоследствии архиепископ Нежинский и Прилуцкий Украинской православной церкви Московского патриархата Климент отметил, что обыски проходили не в доме Павла, а в "подсобном помещении лавры".

      По словам самого Павла, он нигде не живет, "ни в каком доме", а живет только в Киево-Печерской лавре.

      Сегодня были в доме, который действительно числится на мне, но я там ни разу не был. И когда мне сделали тяжелую операцию, кто-то мне, знаете, дал бактериологическое оружие, в 2014 году этот дом был разграблен, было вынесено пять икон, забрали ящик водки, который там был. И я обращался в полицию, к прокурору, хотелось мне иконы вернуть. Никто на это внимания не обратил. Сегодня посетили, вы увидели, что там человеческой ноги не бывает,
      подчеркнул священнослужитель в комментарии журналистам.

      В то же время Павел раскритиковал действия СБУ, что они обыск осуществляли в подсобном помещении.

      "Меня удивляет другое дело – делают обыски по такой статье, но зачем идти в хозяйство? Что, коровы – террористки? Овцы? Что искать там? Я не против, пусть ищут. Возможно, кому-то весной надо будет гноя, то будете знать, где взять его для своей грядки", – говорит наместник Лавры.

      Также предстоятель прокомментировал обвинения в отношении него по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

      "Государство я не предавал и не предам, чего желаю и вам. Меня как наместника Лавры компрометируют какими-то моментами жизни, что якобы я являюсь разжигателем межконфессиональных отношений. Я бы хотел спросить у СБУ, которая действовала, согласно указу президента, так они сами по крайней мере говорят, что такое конфессии? Это не Филарет, Михаил Антонович Денисенко, это не владыка Макарий, которого так называют, простой священник. Это когда бы я что-то сказал в сторону иудеев, мусульман, католиков – вот это было бы другое. Но я этих людей очень уважаю, с ними дружу и общаюсь, и решаем много вопросов, которые являются актуальными сегодня", – подытожил он.

      Напомним, в начале сентября митрополит Павел загремел в "чистилище" на сайте "Миротворец". Активисты включили туда священнослужителя после публикации видео, на котором тот грозится "божьим проклятием" тем, кто захочет вернуть украинской церкви Киево-Печерскую Лавру после получения Томоса.

      Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле? Сперва священнослужитель стал скандально известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, за что митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

      Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которое впоследствии было удалено из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – у РПЦ и передать ее новой Поместной церкви.

      Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора.

      Теги: Новости Украины УПЦ МП Религия СБУ Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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