Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром

Введення воєнного стану, звісно, річ потрібна для обороноздатності України. Проте, якщо Путін не нападе впродовж ще трьох тижнів, війна ще буде. Хоча у масштабних бойових діях поки немає ніякого сенсу...

Принаймні, для того, щоб окупанти досягли своїх цілей. Розвідники та дипломати кажуть, що росіяни хочуть захопити Бердянськ та Маріуполь.

Зробити це напряму – означає вторгнутися до України великими силами, з авіацією, бронетехнікою та десятками тисяч військових. У підсумку окупанти отримають багато міст, в яких населення не дуже на них чекає, десятки заводів, які можна розпиляти на метал, а також два порти, з яких не можна вести торгівлю.

Тобто, це вдарить по нашій економіці, але для Кремля теж буде зовсім не вигідним – досить масштабна, хоча й локальна війна потребує чималих зусиль та фінансових вливань. Інша справа – гібридна атака, яка призведе приблизно до тих самих руйнувань в економіці.

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Справді, Путін зробив руйнівний, але маленький для нього та трагічний для України крок – захопив катери, заблокувавши Керченську протоку. Переконався у тому, що його дії викликають лише величезне занепокоєння у всього світу, можливо приведуть до санкцій, які верхівку Москви не зовсім і лякають, оскільки у Кремлі відкрили невичерпний ресурс для збагачення мільярдерів при владі – пенсійний фонд, додаткові податки та інше пригнічення власного народу.

Наступною буде саме більш потужна атака на Україну – блокада Азовського моря. Це призведе до чергових засуджень дій терористів в ООН, але фактично зруйнує економічну модель держави із виходом у два моря.