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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Олексій Чибісов

      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну

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      Воєнний стан запровадили в 10 областях України
      Воєнний стан запровадили в 10 областях України

      Введення воєнного стану було вірним рішенням за умов величезного шансу повномасштабного нападу ворога на Україну.

      Однак якщо із початком дії ВС на території 10 регіонів ситуація із безпекою почала покращуватись, деяких цілей ворог досягнув досить успішно.

      Попри суто бойових дій агресія Росії проти нашої держави має на меті ще й терор населення,
      у тому числі й економічний.

      Що змогли зробити кремлівський диктатор зі своїми приспішниками за останні кілька днів? Посіяти паніку серед українців. Це вдалося дуже добре та призвело до падіння економічних показників. Не дуже суттєвого у рамках держави, але помітного для кожного мешканця вільних та навіть окупованих територій.

      Пересічні громадяни, які встигли "втомитися від війни", сидячи у мирному Києві чи інших міст країни, які бойові дії ніяк не зачепили, як завжди почали панікувати. Більшість людей не вважали за потрібне розбиратися, для чого потрібен воєнний стан та як він працює.

      Читайте також: Як воєнний стан позначиться на ситуації на Донбасі

      Замість того, щоб почитати закони та зробити висновки після аналізу документів та заяв
      політиків, народ масово почав постити у соцмережі всіляку єресь типу фейкових наказів
      міністра оборони про віджимання євроблях на потреби фронту.

      Псевдодокументи, заяви про "всіх чоловіків тягнуть на війну" та "треба знімати гроші з депозитів, адже влада всі їх заморозить" активно постачали російські боти, які й мали на меті перетворити життя в Україні на хаос. От і маємо черги в "АТБ" з переляканих бабусь, які хочуть закупити хліба та солі на всю пенсію, аби тільки запастися цими товарами на кілька років наперед. Долар по 29 через суцільну економічну неосвіту та небажання думати, адже "зараз буде по 35, то ж треба зливати гривню". Також маємо спустошені банкомати, принаймні, у областях, де ввели воєнний стан, а також на Донбасі.

      Мешканці "ДНР" та "ЛНР", до речі, почали масово виїздити на вільну територію, аби тільки
      встигнути зняти готівку, бо "зараз нічого не стане".

      Паніка охопила державу не повністю, але ж 70-80% населення взагалі не компетентні у політичній тематиці, то ж і ведеться на фейки, поширює їх та допомогає Путіну досягати успіхів. Адже падіння гривні, зниження економіки, паніка серед людей – чудові умови для маніпуляції серед українців.

      То ж в першу чергу треба включати холодний розум, читати та думати. Простіше всього зробити репост якоїсь зради, але ж наслідки розповсюдження фейків можуть бути катастрофічними.

      Читайте також: Це війна: Путін пішов ва-банк у Азовському морі

      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Публікації
      Джерело: 24 Канал
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