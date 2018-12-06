Митрополит УПЦ МП звернувся з проханням щодо полонених моряків до "високоповажного" Путіна

Митрополит Сарненський і Поліський Української православної церкви Московського патріархату Анатолій звернувся до президента Росії Володимира Путіна. У своєму зверненні він, зокрема, згадав війну на Донбасі та зауважив, що від неї втомилися народи Росії та України. Також він попросив господаря Кремля звільнити захоплених у полон російськими прикордонниками українських моряків.

Звернення митрополита опубліковано на сайті Сарненської єпархії УПЦ МП.

Читайте також: Забрали ящик горілки: опальний митрополит Павло пригадав незаконне вторгнення до його помешкання

Ваша Високоповажносте, Пане Президенте! Звертаюся до Вас з проханням про допомогу: допоможіть звільнити воїнів-моряків, які стали заручниками події 25 листопада 2018 року в акваторії Азовського моря. Ця подія є продовженням військових дій, які ведуться вже протягом виснажливих чотирьох років, від яких втомився народ України та Росії. Військові дії в зоні ООС, також, змучили ні в чому невинних людей, що проживають в східній частині України,

– зауважив він.

За словами митрополита, немає такої сім’ї "на Україні", яку б не зачепила ця війна.

"Дуже боляче дивитися на сльози маленьких дітей, які не побачать більше своїх батьків, і важко знайти слова розради стареньким батькам, що втратили своїх синів, багатьох з яких я особисто поховав", – підкреслив священнослужитель.

Водночас представник УПЦ МП наголошує, що не може давати оцінку політичним жертвам, але його християнське прагнення, як архієрея "Православної Церкви, об'єднаної одним Христом двох сусідніх народів і держав", зобов'язує висловити слова співчуття постраждалим морякам і їхнім сім'ям, і не мовчати, коли страждають люди та їхні близькі.

"Цей біль зобов'язує мене звернутися до Вас, Пане Президенте, з проханням про звільнення наших моряків з полону, щоб вони змогли зустріти Різдво Христове зі своїми люблячими рідними", – додав митрополит Анатолій.

Нагадаємо, раніше командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко запропонував себе обміняти на 24 українських моряків, яких Росія атакувала та потім взяла у полон поблизу Керченської протоки.

Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. А 29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.