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      Відправити кораблі і залишити "Північний потік-2": у Меркель здивували заявою щодо агресії РФ

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      У Меркель готові надіслати кораблі у Чорне море через агресію Росії
      У Меркель готові надіслати кораблі у Чорне море через агресію Росії / Фото з відкритих джерел

      У партії Меркель "Християнсько-демократичний союз" вважають, що ЄС та НАТО повинні дати потужну відповідь на російську провокацію в Керченській протоці – відправити в район свої кораблі. Однак там проти зупинки будівництва "Північного потоку-2" – кажуть, що"це тут ні до чого".

      Про це заявив депутат Бундестагу Йоахім Пфайффер, пише DW.

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      Пфайффер наголошує, що кораблі НАТО повинні забезпечити міжнародний доступ до Азовського моря.

      При цьому Пфайффер висловився категорично проти зупинки проекту газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію між Києвом і Москвою.

      Політик вважає, що поведінка президента РФ Володимира Путіна є абсолютно неприйнятною, і світова спільнота повинна дати йому це зрозуміти.

      Однак поспішні санкції чи навіть припинення будівництва "Північного потоку-2" я вважаю абсолютно неправильним підходом,
      – наголосив він.

      За його словами, Німеччина «сама собі нашкодить» зупинкою газопроводу. Пфайффер переконаний, що «Північний потік-« сприятиме диверсифікації маршрутів постачання газу в Європу та підвищить ліквідність німецького та європейського ринків.

      До слова, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель розповів, що Німеччина не підтримує можливе введення додаткових санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці, оскільки це може спровокувати ескалацію конфлікту. Райхель зазначив, що дискусії щодо санкцій проти Росії тривають.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Водний транспорт НАТО
      Джерело: 24 Канал
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