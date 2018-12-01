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      Не бачать загрози: у Німеччині не змінять планів щодо "Північного потоку-2" попри агресію РФ

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      У Німеччині не змінять планів щодо "Північного потоку-2" через агресію Росії в Азовському морі
      У Німеччині не змінять планів щодо "Північного потоку-2" через агресію Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Німеччина ігнорує заклики переглянути ставлення до "Північного потоку" через агресію Росії в Азовському морі. Берлін не має наміру відмовлятися від власної участі у проекті

      Про це пише Politico.

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      Так, автори матеріалу зазначають, що Берлін ніяк не реагує на заклики міжнародної спільноти щодо блокування проекту "Північний потік-2".

      Незважаючи на слова підтримки України, уряд Німеччини не змінив власної політики сприяння цьому проекту,
      – мовиться у статті.

      Так, в країнах ЄС через події в Азовському морі зростає занепокоєння щодо використання Росією "Північного потоку -2" як енергетичної зброї. Європейська Комісія стурбована загрозою впливу російського газопроводу на енергетичну безпеку усього союзу. Однак Німеччина й надалі розглядає цей проект "виключно як економічний".

      До слова, раніше повідомлялось, що на газопроводі "Північний потік" сталася серйозна аварія. Через це вранці у вівторок, 27 листопада, він зупиниться на ремонт у зв'язку з необхідністю проведення робіт на об'єктах енергопостачання приймального терміналу в німецькому Грайфсвальді.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний
      корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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