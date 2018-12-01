Не видят угрозы: в Германии не изменят планов по "Северному потоку-2" несмотря на агрессию РФ

Германия игнорирует призывы пересмотреть отношение к "Северному потоку" из-за агрессии России в Азовском море. Берлин не намерен отказываться от своего участия в проекте.

Об этом пишет Politico.

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Так, авторы материала отмечают, что Берлин никак не реагирует на призывы международного сообщества по блокированию проекта "Северный поток-2".

Несмотря на слова поддержки Украины, правительство Германии не изменило собственной политики содействия этому проекту,

– говорится в статье.

Так, в странах ЕС из-за событий в Азовском море растет беспокойство относительно использования Россией "Северного потока -2" как энергетического оружия. Европейская Комиссия обеспокоена угрозой российского влияния газопровода на энергетическую безопасность всего союза. Однако Германия и в дальнейшем рассматривает этот проект "исключительно как экономический".

К слову, ранее сообщалось, что на газопроводе "Северный поток" произошла серьезная авария. Поэтому утром во вторник, 27 ноября, он остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в немецком Грайфсвальде.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный

корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна, взяла в плен и арестовали 24 украинских моряков в оккупированном Крыму.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.