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      Німеччина не підтримує додаткові санкції ЄС проти Росії

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      Посол Німеччини зазначив, що не варто провокувати ескалацію конфлікту
      Посол Німеччини зазначив, що не варто провокувати ескалацію конфлікту / uacrisis.org

      Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель розповів, що Німеччина не підтримує можливе введення додаткових санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці, оскільки це може спровокувати ескалацію конфлікту.

      Про це повідомило видання "Європейська правда".

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      Німецький посол зазначив, що дискусії щодо санкцій проти Росії тривають.

      Ми вважаємо, що нашим головним завданням є запобігання ескалації цього конфлікту, який загострився. Ми не можемо допустити, щоб ситуація вийшла з-під контролю, – зазначив Райхель.

      Дипломат наголосив, що багато країн-членів ЄС, включаючи Німеччину вважають, що додавати напруги шляхом нових санкцій не варто – вона й так вже досягла значного рівня.

      Ернст Райхель
      Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель 

      "Чимало спостерігачів за межами України не розуміють, що там відбувається. Не всі вимоги, які висувають деякі члени ЄС, слід розглядати як реалістичні" – переконаний Райхель.

      Він також додав, що ефект від санкцій у 2014-2015 роках був більшим, ніж у 2016-2018 роках, та привів до прикладу Німеччину, а саме суднобудівельну галузь в країні. Німецький дипломат пояснив, що російський ринок був важливим для ФРН, і втрати для окремих фірм були надто значними: ефект від цього помітний і на політичному рівні.

      Що сталося у Керченській протоці? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Нагадаємо, 5 грудня посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів псевдовиборів на Донбасі.

      Раніше 24 канал повідомляв, що країни, які входять до Ради Європи, визнали проведення так званих виборів на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях грубим порушенням Мінських домовленостей.

      Теги: Новини України Україна – Росія Санкції Євросоюз Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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