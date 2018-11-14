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      Самотність Росії: Рада Європи засудила псевдовибори на окупованому Донбасі

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      Рада Європи засудила псевдовибори окупантів
      Рада Європи засудила псевдовибори окупантів

      Країни, які входять до Ради Європи, визнали проведення так званих виборів на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях грубим порушенням Мінських домовленостей.

      Про це написав у Twitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

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      "Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії", – написав він.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовиборинових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі
      Джерело: 24 канал
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