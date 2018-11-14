Одиночество России: Совет Европы осудил псевдовыборы на оккупированном Донбассе
Страны, входящие в Совет Европы, признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.
Об этом написал в Twitter постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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"Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", – написал он.
Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовиборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.