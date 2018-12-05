Германия не поддерживает дополнительные санкции ЕС против России

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель рассказал, что Германия поддерживает возможное введение дополнительных санкций против РФ через агрессию в Керченском проливе, поскольку это может спровоцировать эскалацию конфликта.

Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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Немецкий посол отметил, что дискуссии о санкциях против России продолжаются.

Мы считаем, что нашей главной задачей является предотвращение эскалации этого конфликта, который обострился. Мы не можем допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, – отметил Райхель.

Дипломат отметил, что многие страны-члены ЕС, включая Германию считают, что добавлять напряжения путем новых санкций не стоит – она ​​и так уже достигла значительного уровня.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель

"Многие наблюдатели за пределами Украины не понимают, что там происходит. Не все требования, которые выдвигают некоторые члены ЕС, следует рассматривать как реалистичные", – убежден Райхель.

Он также добавил, что эффект от санкций в 2014-2015 годах был больше, чем в 2016-2018 годах, и привел к примеру Германию, а именно судостроительную отрасль в стране. Немецкий дипломат пояснил, что российский рынок был важным для ФРГ, и потери для отдельных фирм были слишком значительными: эффект от этого заметен и на политическом уровне.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября «суд» в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

Напомним, 5 декабря послы ЕС одобрили санкции против 9 организаторов псевдовыборов на Донбассе.



Ранее 24 канал сообщал, что страны, входящие в Совет Европы, признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей грубым нарушением Минских договоренностей.