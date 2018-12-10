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      "Всі тримаються гідно": консули відвідали ще 6 полонених українських моряків у Росії

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      Консули відвідали ще 6 полонених українських моряків у московських СІЗО
      Консули відвідали ще 6 полонених українських моряків у московських СІЗО / Ілюстративне фото

      У понеділок, 10 грудня, українські консули в Росії відвідали ще шістьох українських полонених українських військових моряків у московських слідчих ізоляторах "Матроська тиша" і "Лефортово".

      Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, повідомляє УНІАН.

      Нас проінформували, що консули відвідали шістьох наших полонених моряків. Тримаються всі гідно. Є окремі проблеми фінансового характеру, але консули допомагають їх вирішити. Посольство вже перерахувало кожному з військовополонених кошти як матеріальну допомогу,
      – сказав дипломат.

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      "За результатами зустрічі рідні моряків будуть проінформовані, і їм буде надана розгорнутіша інформація щодо відвідування", – додав Погорельцев.

      Він зауважив, що консули вже сьогодні телефонуватимуть родичам військовополонених.

      І завтра вранці консули планують продовжити відвідування. Сьогодні вони почали відвідувати о 14:00 за Москвою. А завтра вранці відвідуватимуть, і планують відвідати шістьох моряків,
      – розповів представник МЗС України.

      Він також сказав, що всі консули відвідали вже 13 моряків.

      Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      що відомо про полонених українських моряків: останні новини
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Москва СІЗО МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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