"Всі тримаються гідно": консули відвідали ще 6 полонених українських моряків у Росії

У понеділок, 10 грудня, українські консули в Росії відвідали ще шістьох українських полонених українських військових моряків у московських слідчих ізоляторах "Матроська тиша" і "Лефортово".

Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, повідомляє УНІАН.

Нас проінформували, що консули відвідали шістьох наших полонених моряків. Тримаються всі гідно. Є окремі проблеми фінансового характеру, але консули допомагають їх вирішити. Посольство вже перерахувало кожному з військовополонених кошти як матеріальну допомогу,

– сказав дипломат.

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"За результатами зустрічі рідні моряків будуть проінформовані, і їм буде надана розгорнутіша інформація щодо відвідування", – додав Погорельцев.

Він зауважив, що консули вже сьогодні телефонуватимуть родичам військовополонених.

І завтра вранці консули планують продовжити відвідування. Сьогодні вони почали відвідувати о 14:00 за Москвою. А завтра вранці відвідуватимуть, і планують відвідати шістьох моряків,

– розповів представник МЗС України.

Він також сказав, що всі консули відвідали вже 13 моряків.

Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.