Серед постраждалих в автобусі – 15 пасажирів віком 17 – 59 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ, RMF FM.

Дивіться також Військовий вертоліт Росії порушив повітряний простір Польщі

Що відомо про ДТП у Польщі, де постраждали українці

ДТП сталися на швидкісній трасі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві. Під час рятувальних робіт у машину пожежників врізалася вантажівка.

"В обох ДТП – автобуса, який в’їхав у захисні бар’єри і перевернувся на правий бік і вантажівки "TIR", яка наїхала на пожежний автомобіль – постраждало 17 осіб. Серед постраждалих в автобусі – 15 пасажирів віком 17-59 років. Крім українців, це двоє поляків та по одному громадянину Іспанії та Білорусі. Серед постраждалих у другій ДТП – 48-річний водій вантажівки, громадянин України, а також польський рятувальник", – повідомив речник рятувальної служби Мазовецького воєводства "Медітранс" у Варшаві Овчарський Укрінформу.

Серед них, за інформацією Укрінформу, 12 українців.

За його словами, це одна з найбільших рятувальних операцій у Варшаві останнім часом.

Постраждалі мають травми голови, грудної клітки, рук та ніг, їх доплавлено до столичних лікарень. Двоє з них перебувають у важкому стані, зокрема водій. Їх національність не уточнюється.

24 Канал намагається отримати коментар у МЗС України.

У Польщі сталася масштабна ДПТ, де постраждали українці: фото Укрінформ, Michał Dobrołowicz /RMF FM, Miejski Reporter

Зранку на місці працювало понад 100 пожежників і понад 70 медичних працівників. На проїжджій частині швидкісної дороги S2 на рівні селища Давиди, між розв'язками Пулавська і Аеропорт, розставлено медичні намети; частина проїжджої частини була заблокована.