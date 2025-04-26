Вертоліт належав до Балтійського флоту Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

Дивіться також Напевно, у Путіна вже є "підручники історії" про Польщу, – Зеленський

Російський вертоліт порушив повітряний простір Польщі

25 квітня російський вертоліт Балтійського флоту ненадовго залетів у повітряний простір Польщі над Балтійським морем.

За словами військових, рух повітряного судна фіксували та супроводжували системи радіолокації як збройних сил, так і Польського агентства аеронавігації.

Чергові сили і засоби протиповітряної оборони залишалися в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору,

– зазначили у відомстві.

У командуванні підкреслили, що інцидент має ознаки навмисної перевірки з боку Росії на предмет готовності польських систем ППО до швидкого реагування.

Нагадємо, Росія заявила про "повне звільнення" Курської області. Український Генштаб спростував заяву окупантів.