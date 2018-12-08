03:49
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Москалькова відвідала полонених українських моряків: каже про ледь не про ідеальні умови

      11
      Москалькова відвідала полонених українських моряків: каже про ледь не про ідеальні умови

      Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова переконує, що полонені українські моряки мають усе необхідне та їм надають відповідну допомогу. Також російська омбудвумен стверджує, що вони можуть безперешкодно спілкуватися не лише з рідними та близькими, а й з консулом України.

      Про це вона написала у своєму Instagram.

      Читайте також: Агресія РФ на Азові: свіжі новини про стан і умови утримання поранених українських воїнів

      Зокрема, Москалькова відвідала капітана корабля Мокряка та співробітника СБУ Драча. За її словами, так само, як і у російських ув'язнених, перевірила у них умови утримання та стан здоров'я.

      Детально обговорили питання отримання ними юридичної допомоги: ув'язнених забезпечено адвокатами, яких вони обрали самі. Також одного з українських в'язнів сьогодні відвідав консул України. Українці перебувають у двомісних камерах по одному (на карантині до 10 днів). Камери – чисті, світлі, після ремонту. У них є все необхідне: телевізор, холодильник, наповнений продуктами харчування, чайник, багато книг, інформація про можливості подати скарги та звернення, санвузол і умивальник з гарячою та холодною водою,
      – додала чиновниця.

      Водночас російська омбудсвумен зауважила, що ув'язнені мають можливість писати своїм рідним і близьким, а також отримувати від них листи та передачі,
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Р.Н. Мокряка и сотрудника СБУ А.Л. Драча. Также как и у российских заключенных, проверила у них условия содержания и состояние здоровья. Подробно обсудили вопросы получения ими юридической помощи: заключенные обеспечены адвокатами, которых они выбрали сами. Также одного из украинских заключенных сегодня посетил консул Украины. Украинцы содержатся в двухместных камерах по одному (на карантине до 10 дней). Камеры чистые, светлые, после ремонта. У них есть все необходимое: телевизор, холодильник, наполненный продуктами питания, чайник, много книг, информация о возможности подать жалобы и обращения, санузел и умывальник с горячей и холодной водой. Заключенные имеют возможность писать своим родным и близким и получить от них письма и передачи. #упч #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #правачеловека #Москалькова

      A post shared by Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) on

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 грудня , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 663
      Головні новини 7 грудня: консул відвідав полонених у РФ моряків і главу УПЦ МП позбавлять титулу
      7 грудня , 22:14 Головні новини 7 грудня: консул відвідав полонених у РФ моряків і главу УПЦ МП позбавлять титулу
      2903
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 грудня , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 244
      Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      7 грудня , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      Ігор Саджениця 536
      Чому щезли черги на кордоні?
      7 грудня , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 2610
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Сигнал радіомаяка зниклого EgyptAir вдалось впіймати через тиждень після катастрофи
       26 травня 2016 , 09:42
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Шевченко встановив цікаве досягнення у матчі Чехія – Україна
       7 вересня , 16:03
      Форвард збірної України уникнув операції – відомі терміни відновлення
       21 жовтня , 16:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук