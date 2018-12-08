Москалькова відвідала полонених українських моряків: каже про ледь не про ідеальні умови

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова переконує, що полонені українські моряки мають усе необхідне та їм надають відповідну допомогу. Також російська омбудвумен стверджує, що вони можуть безперешкодно спілкуватися не лише з рідними та близькими, а й з консулом України.

Про це вона написала у своєму Instagram.

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Зокрема, Москалькова відвідала капітана корабля Мокряка та співробітника СБУ Драча. За її словами, так само, як і у російських ув'язнених, перевірила у них умови утримання та стан здоров'я.

Детально обговорили питання отримання ними юридичної допомоги: ув'язнених забезпечено адвокатами, яких вони обрали самі. Також одного з українських в'язнів сьогодні відвідав консул України. Українці перебувають у двомісних камерах по одному (на карантині до 10 днів). Камери – чисті, світлі, після ремонту. У них є все необхідне: телевізор, холодильник, наповнений продуктами харчування, чайник, багато книг, інформація про можливості подати скарги та звернення, санвузол і умивальник з гарячою та холодною водою,

– додала чиновниця.

Водночас російська омбудсвумен зауважила, що ув'язнені мають можливість писати своїм рідним і близьким, а також отримувати від них листи та передачі,

