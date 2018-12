Москалькова відвідала полонених українських моряків: каже про ледь не про ідеальні умови

Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Р.Н. Мокряка и сотрудника СБУ А.Л. Драча. Также как и у российских заключенных, проверила у них условия содержания и состояние здоровья. Подробно обсудили вопросы получения ими юридической помощи: заключенные обеспечены адвокатами, которых они выбрали сами. Также одного из украинских заключенных сегодня посетил консул Украины. Украинцы содержатся в двухместных камерах по одному (на карантине до 10 дней). Камеры чистые, светлые, после ремонта. У них есть все необходимое: телевизор, холодильник, наполненный продуктами питания, чайник, много книг, информация о возможности подать жалобы и обращения, санузел и умывальник с горячей и холодной водой. Заключенные имеют возможность писать своим родным и близким и получить от них письма и передачи. #упч #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #правачеловека #Москалькова

