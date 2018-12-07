10:38
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Росії розповіли про стан та умови утримання поранених українських моряків

      577 Читать новость на русском
      Москалькова розповіла про візит до поранених українських моряків
      Москалькова розповіла про візит до поранених українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Троє українських моряків, які були поранені під час захоплення російськими прикордонниками у Керченській протоці, перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша", і за словами російської сторони почуваються добре.

      Про це розповіла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова в своєму Instagram.

      Читайте також: Що відомо про стан полонених українських моряків: пошкоджене сухожилля та поранення ніг

      "Їм надається вся необхідна медична допомога, вони забезпечені необхідними медичними препаратами. Медики оцінюють отримані ними травми як поранення легкого ступеня тяжкості, лікування вже дає позитивну динаміку стану здоров’я. На умови утримання скарг не було", – написала вона.

      За словами російської омбудсвумен, моряки нібито мають доступ до бібліотеки, і кожен з них вже переписується по електронній пошті з рідними і близькими.

      Вони утримуються в медичній частині, у просторих, чистих камерах із великими вікнами. Ув'язненим забезпечується посилене харчування. Вони мають можливість відкрити рахунки і купувати додаткові продукти харчування,
      – написала Москалькова.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф

      Допис, поширений Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що полонених росіянами українських моряків розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України надалі намагаються потрапити до моряків.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.

      Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      242
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1346
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      6 грудня , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3776
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 грудня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2948
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      6 грудня , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 76929
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Єдина помісна церква: Порошенко назвав мету Путіна в Україні
      4 грудня , 09:36
      Тренер Арсенал-Київ різко розкритикував президента клубу
       23 вересня , 00:49
      Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"
       5 листопада , 22:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук