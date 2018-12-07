У Росії розповіли про стан та умови утримання поранених українських моряків

Троє українських моряків, які були поранені під час захоплення російськими прикордонниками у Керченській протоці, перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша", і за словами російської сторони почуваються добре.

Про це розповіла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова в своєму Instagram.

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"Їм надається вся необхідна медична допомога, вони забезпечені необхідними медичними препаратами. Медики оцінюють отримані ними травми як поранення легкого ступеня тяжкості, лікування вже дає позитивну динаміку стану здоров’я. На умови утримання скарг не було", – написала вона.

За словами російської омбудсвумен, моряки нібито мають доступ до бібліотеки, і кожен з них вже переписується по електронній пошті з рідними і близькими.

Вони утримуються в медичній частині, у просторих, чистих камерах із великими вікнами. Ув'язненим забезпечується посилене харчування. Вони мають можливість відкрити рахунки і купувати додаткові продукти харчування,

– написала Москалькова.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що полонених росіянами українських моряків розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України надалі намагаються потрапити до моряків.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.



Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.