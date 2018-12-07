В России рассказали о состоянии и условиях содержания раненых украинских моряков

Трое украинских моряков, которые были ранены во время захвата российскими пограничниками в Керченском проливе, находятся в следственном изоляторе "Матросская тишина", и по словам российской стороны чувствуют себя хорошо.

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Instagram.

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"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не было", – написала она.

По словам российской омбудсвумен, моряки якобы имеют доступ к библиотеке, и каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

Они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания,

– написала Москалькова.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что плененных русскими украинских моряков разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины в дальнейшем пытаются попасть к морякам.

Почему русские взяли в плен украинских моряков?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.



После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.