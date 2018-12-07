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      В России рассказали о состоянии и условиях содержания раненых украинских моряков

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      Москалькова рассказала о визите к раненым украинским морякам
      Москалькова рассказала о визите к раненым украинским морякам / Фото из открытых источников

      Трое украинских моряков, которые были ранены во время захвата российскими пограничниками в Керченском проливе, находятся в следственном изоляторе "Матросская тишина", и по словам российской стороны чувствуют себя хорошо.

      Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Instagram.

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      "Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не было", – написала она.

      По словам российской омбудсвумен, моряки якобы имеют доступ к библиотеке, и каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

      Они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания,
      – написала Москалькова.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф

      Допис, поширений Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что плененных русскими украинских моряков разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины в дальнейшем пытаются попасть к морякам.

      Почему русские взяли в плен украинских моряков?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.

      После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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