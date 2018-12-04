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      Що відомо про стан полонених українських моряків: пошкоджене сухожилля та поранення ніг

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      Що відомо про стан українських моряків, яких викрали росіяни
      Що відомо про стан українських моряків, яких викрали росіяни / Informator.news/

      Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що отримала інформацію від російської колеги Тетяни Москалькової про стан взятих у полон українських моряків, які утримуються в двох СІЗО Москви.

      24 канал повідомляв, що полонених росіянами українських моряків розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України надалі намагаються потрапити до моряків.

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      Зокрема, московський омбудсман поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО "Матросская тишина". За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень,
      – написала Денісова на своїй Facebook-сторінці.

      У третього українського військовополоненого – поранення обох ніг. Йому надали милиці, і камера моряка обладнана зручностями для пересування.

      "В цілому, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально. Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають", – додала український омбудсмен.

      Москалькова також повідомила, що омбудсмен Москви відвідала українських військовополонених у СІЗО "Лефортово".

      Погіршення стану їх здоров’я не спостерігалось. Вони також забезпечені теплими речами. Для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти,
      – написала Денісова.

      Москалькова також розповіла Денісовій про те, що український консул може відвідати моряків, однак, за інформацією консула, офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав.

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      "Щодо спілкування родичів з моряками, то за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі". Сподіваюсь, що російська влада найближчим часом все ж надасть дозвіл українському консулу на зустріч з нашими військовими моряками", – написала українська омбудсмен.

      Вона додала, що також наполягатиме на наданні їй як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини дозволу на відвідування українських військовополонених.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.

      Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі СІЗО Москва
      Джерело: 24 канал
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