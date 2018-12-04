Росія зірвала пропозицію щодо звільнення заручників і політв'язнів, – Геращенко

Російська сторона знову зірвала пропозицію щодо звільнення заручників та політв'язнів, заплановане на 27 грудня 2018 року.

Про це на своїй Facebook-сторінці пише віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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Так, вона повідомила, що 4 грудня у Мінську відбулася 100 засідання Тристоронньої контактної групи.

"Українська сторона ще раз передала пропозицію щодо звільнення заарештованих росіян в обмін на українців в російських тюрмах і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях. Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23 на 23 і 66 на 19 із пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят", – зазначила Геращенко.

Проте, за словами віце-спікера, Росія відмовилася визнавати своїми громадян РФ, які перебувають в українських в'язницях.

РФ і їх маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали ще й цю пропозицію щодо звільнення українців. Росіяни відмовляються визнати своїх "іхтамнетов" в українських тюрмах. Відповідальність за те, що звільнення заручників заблоковане – повністю на російській стороні,

– наголосила Ірина Геращенко.

Також вона оголосила позицію української сторони на ТКГ стосовно моряків, затриманих РФ поблизу Керченської протоки.

"Україна вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних на Росії, без всяких передумов. На них розповсюджуються дії Женевських конвенцій, військовополонених не можна судити, і ми вимагаємо їх негайного звільнення без передумов, без всяких обмінів", – пояснила віце-спікер.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.