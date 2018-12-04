Россия сорвала предложение по освобождению заложников и политзаключенных, – Геращенко

Российская сторона снова сорвала предложение об освобождении заложников и политзаключенных, запланированное на 27 декабря 2018 года.

Об этом на своей Facebook-странице пишет вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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Так, она сообщила, что 4 декабря в Минске состоялось 100 заседание Трехсторонней контактной группы.

"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23 на 23 и 66 на 19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских с ОРДЛО до новогодних и рождественских праздников", – отметила Геращенко.

Однако, по словам вице-спикера, Россия отказалась признавать своими граждан РФ, которые находятся в украинских тюрьмах.

РФ и их марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали еще и это предложение об освобождении украинцев. Россияне отказываются признать своих "ихтамнетов" в украинских тюрьмах. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне,

– подчеркнула Ирина Геращенко.

Также она объявила позицию украинской стороны на ТКГ в отношении моряков, задержанных РФ вблизи Керченского пролива.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, удерживаемых в России, без всяких предпосылок. На них распространяются действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить, и мы требуем их немедленного освобождения без предпосылок, без всяких обменов", – пояснила вице-спикер.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.