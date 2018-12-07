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      "Хлопці тримаються мужньо": українські консули пробилися до захоплених моряків

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      Українські консули відвідали захоплених Росією моряків
      Українські консули відвідали захоплених Росією моряків / Фото з відкритих джерел

      Українські консули змогли відвідати трьох поранених військовополонених моряків, а також чотирьох утримуваних в "Лефортово". Окрім того, представникам України вдалось визначити дати для наступних візитів.

      Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: У Росії розповіли про стан та умови утримання поранених українських моряків

      "Вчора ( 6 грудня – ред) консул відвідав трьох поранених моряків в "Матроської тишині". Сьогодні відвідав чотирьох моряків в "Лефортово". Тримаються хлопці мужньо", – сказав він.

      Кирилич також зазначив, що уже визначені дати наступних відвідин моряків у "Лефортово".

      "10-го числа (консули – 24 канал) відвідають шістьох людей, 11-го – шістьох і 12-го – п'ять,
      – зазначив представник МЗС.

      Як пише УНІАН, директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев наголосив – роблять все можливе для захисту прав українців.

      "Ми вживаємо системних заходів щодо захисту прав українських військовополонених моряків, незаконно утримуваних в Російській Федерації, і завдяки скоординованим, наполегливим діям наших консулів отримано доступ дипломатів до наших військовополонених", – сказав Погорельцев.

      Водночас він уточнив, що поранення трьох військових "не несуть загрози життю".

      Питання щодо адвокатського захисту вирішено. Держава оплатить відповідні послуги адвокатів із захисту прав військовополонених моряків. Усі причетні міністерства та відомства України вживають вичерпних заходів, активно працюють над тим, щоб наші військовополонені якнайшвидше повернулися додому,
      – сказав він.

      Раніше стало відомо, що троє українських моряків, які зазнали поранень унаслідок нападу з боку Росії поблизу Керченської протоки, наразі перебувають у лікарні СІЗО. Відомо, що двоє з них мають у камері по два сусіди, а один "відбуває покарання" в одиночній. Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний і задовільний.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.

      Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ РФ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі МЗС України Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 Канал
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