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      "Парни держатся мужественно": украинские консулы пробились к захваченным морякам

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      Украинские консулы посетили захваченных Россией моряков
      Украинские консулы посетили захваченных Россией моряков / Фото из открытых источников

      Украинские консулы смогли посетить троих раненых военнопленных моряков, а также четырех содержащихся в "Лефортово". Кроме того, представителям Украины удалось определить даты для следующих визитов.

      Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

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      "Вчера ( 6 декабря – ред) консул посетил троих раненых моряков в "Матросской тишине". Сегодня посетил четырех моряков в "Лефортово". Держатся парни мужественно", – сказал он.

      Кирилич также отметил, что уже определены даты следующих посещений моряков в "Лефортово".

      10-го числа (консулы – 24 канал) посетят шесть человек, 11-го – шестерых и 12-го – пятерых,
      – отметил представитель МИД.

      Как пишет УНИАН, директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев отметил – делают все возможное для защиты прав украинцев.

      "Мы принимаем системные меры по защите прав украинских военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в Российской Федерации, и благодаря скоординированным, настойчивым действиям наших консулов получен доступ дипломатов к нашим военнопленным", – сказал Погорельцев.

      В то же время он уточнил, что ранения троих военных "не несут угрозы жизни".

      Вопрос относительно адвокатской защиты решен. Государство оплатит соответствующие услуги адвокатов по защите прав военнопленных моряков. Все причастные министерства и ведомства Украины предпринимают исчерпывающие меры, активно работают над тем, чтобы наши военнопленные поскорее вернулись домой,
      – сказал он.

      Ранее стало известно, что трое украинских моряков, которые получили ранения в результате нападения со стороны России вблизи Керченского пролива, сейчас находятся в больнице СИЗО. Известно, что у двоих из них в камере по два соседа, а один "отбывает наказание" в одиночной. Состояние всех троих пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.

      После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море МИД Украины заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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