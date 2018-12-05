У Путина заявили, что Россия рассмотрит предложение об обмене украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену задержанных в Керченском проливе украинских моряков, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На просьбу прокомментировать предложения об обмене, звучащие в Киеве, Песков сказал: "мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться".

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Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу,

– отметил спикер Владимира Путина.

Песков добавил, что предусмотренные российским законодательством процедуры в отношении пленных украинских моряков будут продолжены, а критика, звучащая на Западе, не является поводом для отмены этих процедур.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.

После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

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