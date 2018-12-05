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      У Путина заявили, что Россия рассмотрит предложение об обмене украинских моряков

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      Песков заявил, что Россия рассмотрит предложения об обмене украинских моряков
      Песков заявил, что Россия рассмотрит предложения об обмене украинских моряков / Фото из свободных источников

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену задержанных в Керченском проливе украинских моряков, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      На просьбу прокомментировать предложения об обмене, звучащие в Киеве, Песков сказал: "мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться".

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      Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу,
      – отметил спикер Владимира Путина.

      Песков добавил, что предусмотренные российским законодательством процедуры в отношении пленных украинских моряков будут продолжены, а критика, звучащая на Западе, не является поводом для отмены этих процедур.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.
      После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ МОРЯКАХ:

       
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Новости политики Владимир Путин Обмен пленными
      Источник: 24 Канал
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