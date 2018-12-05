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      У Путіна заявили, що Росія розгляне пропозиції про обмін українських моряків

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      Пєсков заявив, що Росія розгляне пропозиції про обмін українських моряків
      Пєсков заявив, що Росія розгляне пропозиції про обмін українських моряків / Фото з вільних мереж

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова розглянути гіпотетичні пропозиції щодо обміну затриманих у Керченській протоці українських моряків, проте про реакцію на такі ініціативи говорити передчасно.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      На прохання прокоментувати пропозиції про обмін, що звучать у Києві, Пєсков сказав: "Мені невідомо про такі умови. Якщо надійдуть якісь конкретні пропозиції, напевно вони розглядатимуться".

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      Але чи означає це, що на них буде дана відповідь, я зараз сказати не можу,
      – зазначив речник Володимира Путіна.

      Пєсков додав, що передбачені російським законодавством процедури щодо полонених українських моряків будуть продовжені, а критика, що звучить на Заході, не є приводом для скасування цих процедур.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.

      Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      останні новини про полонених українських військових моряків:
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Обмін полоненими
      Джерело: 24 Канал
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