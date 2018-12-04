Країни НАТО активно намагаються посприяти звільненню українських моряків в РФ, – Клімкін

Країни-союзники НАТО активно комунікують із Росією щодо звільнення українських моряків, затриманих РФ поблизу Керченської протоки.

Про це під час брифінгу у Брюсселі розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін передає УНН.

Читайте також: "Це сигнал для Росії": у НАТО розповіли про наслідки агресії Кремля та кораблі в Чорному морі

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 4 грудня у столиці Бельгії відбулася зустріч альянсу за участі глав МЗС України і Грузії.

Мій перший заклик був – сприяти звільненню наших моряків. Це – абсолютний пріоритет... Багато союзників уже активно комунікують з цього приводу з Росією, і не тільки надсилають месседжі, а саме намагаються нам допомогти, це також для мене дуже важливо,

– підмітив Клімкін.

Також очільник вітчизняного МЗС поділився у своєму Twitter світлинами зі штаб-квартири НАТО.

"Тут вже різдвяний настрій. На жаль, російська агресія псує свято нам і всім союзникам", – написав у своєму мікроблозі Клімкін.

У штаб-квартирі #НАТО вже різдвяний настрій. На жаль, російська агресія псує свято нам і всім союзникам. Тому нам з нашими партнерами @NATO ще потрібно багато над чим попрацювати. Пріоритет - звільнення наших моряків та зміцнення Чорноморської безпеки. pic.twitter.com/1AH58xTveL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 грудня 2018 р.

Приїхали до штаб-квартири НАТО. Почали з протокольного: поцікавились, якого розміру мають бути прапори країн-членів, які встановлюють перед штаб-квартирою? Думаємо про майбутнє pic.twitter.com/IKDv8got9Z — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 грудня 2018 р.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.