20:47
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Країни НАТО активно намагаються посприяти звільненню українських моряків в РФ, – Клімкін

      59 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Країни-союзники НАТО активно комунікують із Росією щодо звільнення українських моряків, затриманих РФ поблизу Керченської протоки.

      Про це під час брифінгу у Брюсселі розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін передає УНН.

      Читайте також: "Це сигнал для Росії": у НАТО розповіли про наслідки агресії Кремля та кораблі в Чорному морі

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що 4 грудня у столиці Бельгії відбулася зустріч альянсу за участі глав МЗС України і Грузії.

      Мій перший заклик був – сприяти звільненню наших моряків. Це – абсолютний пріоритет... Багато союзників уже активно комунікують з цього приводу з Росією, і не тільки надсилають месседжі, а саме намагаються нам допомогти, це також для мене дуже важливо,
      – підмітив Клімкін.

      Також очільник вітчизняного МЗС поділився у своєму Twitter світлинами зі штаб-квартири НАТО. 

      "Тут вже різдвяний настрій. На жаль, російська агресія псує свято нам і всім союзникам", – написав у своєму мікроблозі Клімкін.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі Павло Клімкін НАТО МЗС України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Святкові події Києва до Нового року та Різдва: афіша грудня та січня
      8 грудня 2017 , 09:07
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Toyota інвестувала у розробку безпілотників Uber $500 мільйонів
       28 серпня , 14:30
      Цена топлива возросла до 36,75 грн/литр
       8 жовтня , 12:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук