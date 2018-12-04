Країни НАТО активно намагаються посприяти звільненню українських моряків в РФ, – Клімкін
Країни-союзники НАТО активно комунікують із Росією щодо звільнення українських моряків, затриманих РФ поблизу Керченської протоки.
Про це під час брифінгу у Брюсселі розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін передає УНН.
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Раніше 24 канал повідомляв про те, що 4 грудня у столиці Бельгії відбулася зустріч альянсу за участі глав МЗС України і Грузії.
Мій перший заклик був – сприяти звільненню наших моряків. Це – абсолютний пріоритет... Багато союзників уже активно комунікують з цього приводу з Росією, і не тільки надсилають месседжі, а саме намагаються нам допомогти, це також для мене дуже важливо,
– підмітив Клімкін.
Також очільник вітчизняного МЗС поділився у своєму Twitter світлинами зі штаб-квартири НАТО.
"Тут вже різдвяний настрій. На жаль, російська агресія псує свято нам і всім союзникам", – написав у своєму мікроблозі Клімкін.
Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.