Страны НАТО активно пытаются посодействовать освобождению украинских моряков в РФ, – Климкин

Страны-союзники НАТО активно коммуницируют с Россией по освобождению украинских моряков, задержанных РФ вблизи Керченского пролива.

Об этом во время брифинга в Брюсселе рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

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Ранее 24 канал сообщал о том, что 4 декабря в столице Бельгии состоялась встреча альянса с участием глав МИД Украины и Грузии.

Мой первый призыв был – способствовать освобождению наших моряков. Это – абсолютный приоритет... Многие союзники уже активно общаются по этому поводу с Россией, и не только посылают месседжи, а именно пытаются нам помочь, это также для меня очень важно,

– подметил Климкин.

Также глава отечественного МИДа поделился в своем Twitter фотографиями из штаб-квартиры НАТО.

"Здесь уже рождественское настроение. К сожалению, российская агрессия портит праздник нам и всем союзникам", – написал в своем микроблоге Климкин.

У штаб-квартирі #НАТО вже різдвяний настрій. На жаль, російська агресія псує свято нам і всім союзникам. Тому нам з нашими партнерами @NATO ще потрібно багато над чим попрацювати. Пріоритет - звільнення наших моряків та зміцнення Чорноморської безпеки. pic.twitter.com/1AH58xTveL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 грудня 2018 р.

Приїхали до штаб-квартири НАТО. Почали з протокольного: поцікавились, якого розміру мають бути прапори країн-членів, які встановлюють перед штаб-квартирою? Думаємо про майбутнє pic.twitter.com/IKDv8got9Z — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 грудня 2018 р.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.