Полоненим українським морякам загрожують нові звинувачення в Росії, – адвокат

Взятим у полон працівниками ФСБ Росії у Керченській протоці українським військовим морякам можуть пред'явити нові звинувачення. Так вважає адвокат одного із заарештованих Микола Полозов.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Адвокат нагадав, що всім 24 українським морякам у Росії пред'явили однакові звинувачення в незаконному перетинанні державного кордону РФ. Максимальне покарання за це становить 6 років ув’язнення.

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Але, з огляду на досвід роботи в інших справах і щодо інших політв'язнів, я не виключаю, що російська влада може спробувати збільшити обсяг обвинувачення, додати нові статті,

– сказав Полозов.

За його словами, це залежатиме від "політичної кон'юнктури і політичної волі Кремля".

"Звичайно, що така небезпека існує", – додав адвокат.

Російська влада поки що не коментувала цю заяву Полозова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що долю українських моряків вирішуватимуть після суду над ними.

Що відомо про події в Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.